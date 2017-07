Maconheiro denúncia traficante a polícia por má qualidade da droga

Insatisfeito com a qualidade da maconha, um usuário fez uma denúncia anônima à polícia e os militares prenderam o traficante que teria vendido a droga. O fato aconteceu em Cataguases, região da zona da mata mineira.

Segundo informações da PM, o denunciante acionou o disque-denúncia na última terça-feira (11), reclamou da qualidade da droga adquirida e indicou às autoridades o beco em que o suspeito atua, no bairro Leonardo.

Com as informações do usuário, os agentes se deslocaram até o local e identificaram o suposto traficando, um jovem de 19 anos, que já tinha passagem por tráfico. O suspeito foi detido, encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade e liberado após o registro da ocorrência.