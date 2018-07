Macroanel rodoviário tem obras de drenagem concluídas

A empresa responsável pelo último trecho do macroanel rodoviário concluiu duas obras de drenagem. Agora, faz a terraplanagem de preparação para o asfalto e rotatória que será implantada na MS-010, que fica na saída para Rochedinho.

A rotatória é a primeira das três planejadas para o trecho de 24 quilômetros da ligação entre as saídas de Rochedo, na MS-080 e Cuiabá, BR-163. Dos 24 quilômetros de todo o traçado, 18 já estão concluídos.

A expectativa dos engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos é de que em 20 dias seja iniciada a pavimentação neste trecho de 8,5 quilômetros, sem computar as duas rotatórias, entre as saídas para Rochedinho e Cuiabá. As equipes estão concluindo a terraplanagem e em seguida começam a fazer a base e sub-base do pavimento.

Nesta etapa, o serviço mais demorado foi de construção de duas estruturas de drenagem em trechos onde foram identificadas nascentes. São “colchões” feitos de pedra, que servirão para escoamento da água por dois drenos laterais. Isto evitará que a água aflore, arrastando o aterro da pista.

Readequações

Para que a obra do macroanel fosse retomada, a prefeitura resolveu várias pendências que tinham anteriormente: foi prorrogado o convênio vencido no mês de maio do ano passado; fez a reprogramação com aval do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para realizar a inclusão de novas obras e concluiu as últimas desapropriações.

Só no final de julho do ano passado foi homologado o acordo judicial para o pagamento das indenizações e, com isto, foi concluída a desapropriação das últimas duas áreas, uma de 1,2 hectare e outra de 6 hectares, com trechos no traçado do macroanel.

O projeto passou por ajustes para contemplar a construção dos colchões drenantes, que não estavam previstos na proposta original. Também foi preciso alterar os projetos das rotatórias que foram mudadas, por exemplo, para se adequar a duplicação da MS-080. As alterações exigiram um aditivo de R$ 1.603.513,62 no convênio.

Com os aditivos, para atualização de planilhas que ficaram defasadas após quatro anos de paralisação, e reprogramação, para inclusão de novas obras, o macroanel fechará com um custo total de R$ 36,3 milhões.

O serviço foi interrompido há quatro anos, quando 87,30% da terraplanagem foi concluída; 63,55% da pavimentação e 72,97% da drenagem, além de terem sido concluídas as duas pontes planejadas, sobre os córregos Botas e Ceroula. Entre a MS-080, que fica na saída para Rochedo e a MS-10, saída para Rochedinho, 12 quilômetros estão prontos, falta asfaltar apenas 1,2 quilômetro. O trecho seguinte, da MS-10 a BR-163, tem 2,5 quilômetros e falta concluir seis quilômetros.