Foi transferida na manhã desta sexta-feira (31) para o presídio feminino de Corumbá, Jessica Leite Ribeiro, 21 anos, acusada pela morte do enteado Rodrigo Moura Santos, de apenas 1 ano.

Ela estava sendo mantida presa em uma das celas do 1º Distrito Policial de Dourados desde o dia 16 de agosto, quando ocorreu o óbito da criança. De acordo com o Dourados News, a defesa do jovem entrou com pedido de habeas corpus, mas o pedido foi negado.

O caso

Jessica confessou ter pisado duas vezes no menor na manhã do dia 16, o que ocasionou vários ferimentos, entre eles, a ruptura do fígado. A mulher foi indiciada por homicídio qualificado.

O pai do menino, Joel Rodrigo Avalo Santos, 24 anos, também acabou preso e encaminhado à PED (Penitenciária Estadual de Dourados). Ele responderá por maus tratos.