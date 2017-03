Mãe de menina desaparecida em rio pede ajuda aos pescadores

Nesta segunda-feira (20), está fazendo quatro dias que Laura de Freitas de 11 anos desapareceu nas águas do rio Aquidauana. A mãe da menina, Aline Jonas Freitas, usou as redes sociais para fazer um apelo aos pescadores na ajuda para encontrar a filha.

Segundo ela, os moradores têm sido notificados quando percorrem o leito do rio em barcos particulares. As equipes do Corpo de Bombeiros retomaram os trabalhos de busca na manhã de hoje.

“Pobres pescadores que estão tentando me ajudar, só queria dar um enterro para a minha filha”, escreveu Aline em sua página de facebook. O Imasul (Instituto de Meio Ambiente) informou que no dia do desaparecimento, o nível do rio estava em 5,09 metros. O recomendado é de 3 metros.