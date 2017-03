Mãe de paciente e médica se agridem e caso termina na delegacia

A confusão no atendimento de uma paciente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon no final da tarde desta quarta-feira (22), terminou na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga. A mãe da paciente, de 46 anos e a médica plantonista, de 33 anos, se agrediram depois de uma discussão.

O caso foi registrado como lesão corporal recíproca. Na Depac as mulheres foram ouvidas e deram suas versões do caso.

Na manhã desta quinta-feira (23), em nota, a Prefeitura de Campo Grande lamentou a agressão sofrida pela médica plantonista e afirmou que estão sendo tomadas ações efetivas para dar mais segurança a estes profissionais.

Em nota a prefeitura ainda afirmou que o momento é delicado. “Não só os profissionais de saúde, mas todos os servidores públicos, desempenham as suas funções dentro de suas limitações com um único propósito: dar um atendimento de qualidade para a população”.

A Sesau ainda reforçou na nota que prestou todo atendimento necessário a profissional e se colocou à disposição através da assessoria jurídica e demais setores da pasta que irão colaborar na apuração do caso.

Caso da agressão

De acordo com a mãe da paciente, ela e sua filha chegaram ao Posto e aguardavam atendimento desde 13h e mais de três horas depois ainda não havia sido atendida. Foi quando a mãe da paciente foi conversar com a médica pela primeira vez e questionou se a médica “esqueceu de atender sua filha”. De acordo com o registro policial a médica respondeu que não esqueceu ninguém.

A mãe da paciente relatou que horas depois outro grupo de pacientes foi chamado e sua filha ainda não havia sido atendida, foi quando ela questionou novamente a médica. A média teria respondido a mãe “para aguardar que iria ver se atenderia a paciente, pois supostamente ela já havia chamada a paciente para atendimento e ela não estava”.

Segundo o registro policial a mãe da paciente rebateu a afirmação da médica dizendo que “desde as 13:00 hora estava aguardando”. Após aguardar, quando foi chamada a mãe da paciente relatou que ironizou dizendo para a médica “poxa Doutora, esqueceu de atender minha filha”. A mãe da paciente contou que neste momento a médica se alterou e disse que não atenderia mais a paciente.

De acordo com a versão da mãe da paciente, neste momento com um instrumento a médica teria dado um golpe na sua cabeça foi quando ela revidou a agressão.

Já a médica afirmou que pegou as fichas de atendimento e atendeu todos os pacientes, e haviam muitas fichas de pacientes que foram chamados e não compareceram ou desistiram do atendimento, que era o caso da ficha da paciente.

A médica ainda relatou que pediu para a mãe da paciente aguardar que iria atender a filha dela depois daquele grupo de paciente. Segundo o registro policial alguns minutos depois a médica chamou a paciente e que a mãe da menina entrou alterada no consultório chamando a atenção da médico com palavras ásperas.

A médica pediu para que a mãe da paciente abaixasse o tom de voz ou não continuaria atendendo, neste momento, segundo a médica, a mãe da paciente teria dado um soco na mesa dizendo “você vai atender minha filha sim”. Com receio de ser agredida, a médica se levantou para sair do consultório quando a mãe da paciente começou a agressão e deu uma unhada em seu rosto.

De acordo com o registro policial uma equipe de enfermeiros ouviu o barulho das agressões, foi ao consultório e separou a confusão.