Uma mulher de 30 anos foi assaltada na tarde desta quinta-feira (23), enquanto caminhada com seu filho de um ano no colo, ma Avenida Mascarenhas de Moraes, em Campo Grande. No momento do crime a vítima teve a blusa puxada, vindo o bebê cair ao chão.

Conforme relatou o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela avenida, quando um carro de modelo GM/ Corsa Sedan parou ao seu lado. De dentro do veículo saiu uma mulher, de característica loira, que usava roupas claras e calça jeans, mandando a vítima entregar a bolsa.

Ainda em depoimento a mãe relatou que estava com seu filho no colo, quando a autora puxou a sua roupa e o bebê caiu no chão. Um motociclista passou no momento do crime, o que fez a criminosa entrar no carro e fugir do local. O registro não relatou seu o bebê sofreu algum ferimento, mas a vítima disse que documentos pessoais, R$90 e utensílios da criança foram levados.

O caso foi registrado na 2º delegacia de polícia da Capital.