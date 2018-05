Mãe e bebê recém-nascido são salvos de incêndio em residência

Uma jovem de 21 anos e seu filho, um bebê de 10 meses, foram salvos na madrugada desta sexta-feira (11), por uma equipe de militares da Polícia Militar, de um princípio de incêndio em uma residência de Naviraí.

De acordo com o site Tá Na Mídia Naviraí, a polícia recebeu uma ligação de que uma casa estava sendo incendiada no Bairro Vila Nova, os militares se deslocaram até a residência e constataram grande concentração de fumaça no interior do imóvel.

Os policiais arrombaram a porta e entraram. O bebê estava acordado em cima da cama ao lado da mãe que não apresentava sinais vitais. Os militares então realizaram os procedimento cardíacos enquanto os bombeiros não chegavam. A mulher voltou a respirar com dificuldades e foi encaminhada para a Santa Casa da cidade e liberada no mesmo dia.

A família da jovem relatou ao site que a garota estava na casa de um dos familiares momentos antes e disse que não estava sentindo-se bem. Ela voltou com o bebê para a sua residência e ligou para a mãe dizendo que colocaria fogo na casa e se mataria junto com o filho.

A jovem foi autuada e acusada de homicídio simples na forma tentada.