Mãe e filha estavam em avião de empresário que caiu em Paraty

Uma nota do grupo hoteleiro Emiliano divulgada na manhã de hoje (20), confirmou a informação que as duas mulheres que estavam na aeronave que caiu na tarde de ontem (19) no litoral de Paraty, eram de Mato Grosso. As mulheres foram identificadas como Maira Lidiane Panas Helatczuk, de 23 anos, e sua mãe Maria Ilda Panas, de 55 anos.

De acordo com a nota, Maira era massoterapeuta e prestava serviço a Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, empresário e dono do grupo hoteleiro, que também estava na aeronave.

A mãe era professora de educação infantil e veio de Juína, no Mato Grosso, para visitar a filha em São Paulo. Carlos Alberto, segundo a nota do grupo Emiliano, as convidou para o fim de semana em Paraty. "O Grupo Emiliano registra seus sentimentos e condolências para a família e amigos. E informa que está prestando apoio e informações aos familiares", diz a nota.

Além dos três, estavam na aeronave o piloto Osmar Rodrigues e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki. Os cinco morreram no acidente e seus corpos foram resgatados da fuselagem do avião hoje.