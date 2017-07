O pai também estava no carro, mas conseguiu sair pela janela antes do veículo afundar

Maria Auxiliadora Vilhal Demazi e sua filha Maria Rita Vilhal Demazi, 12 anos, morreram afogadas após o carro que estavam cair no rio Vacaria, as margens da rodovia MS-145.

O acidente aconteceu por volta das 16h30 de quarta-feira (19). No carro, além das duas vítimas, estava também o pai Roberto Carlos Demazi, 59 anos, que conseguiu escapar pela janela do carro assim que o veículo caiu no rio.

Roberto relatou que caiu no rio logo após se desviar de outro carro. Ele perdeu a direção do veículo, bateu na mureta da ponte e o carro caiu dentro do rio. O carro não foi encontrado na noite de quarta-feira devido a escuridão.

Segundo o site Ivinoticias, as buscas foram suspensas (19), e foram retomadas nesta quinta-feira (20) e o carro com os corpos foram encontrados por volta de 7h30 desta manhã.