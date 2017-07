Mãe e filha morrem em acidente após carro cair no Rio Vacarias

O Corpo de Bombeiros de Ivinhema, localizou na manhã desta quinta-feira (20) o veículo Fiat Pálio que havia caído na quarta-feira (19) no Rio Vacarias na MS-145 entre Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul - a 116 km de Campo Grande. Após a localização os militares fizeram a remoção do carro de dentro do rio.

Conforme o site Nova News, o veículo estava submerso a um profundidade de pelo menos três metros. Os trabalhos de localização do automóvel começaram ontem à tarde logo após sua queda, mas como anoiteceu as buscas foram retomadas hoje ás 5h da manhã e às 7h40 o veículo, com duas ocupantes em seu interior, foi encontrado.

As vítimas mortas no acidente foram identificadas como Maria Auxiliadora Vilhal Demazi, esposa do condutor, e sua filha Maria Rita Vilhal Demazi. Ao cair no Vacarias o motorista do carro conseguiu sair, mas não teve tempo para salvar sua família. Desde o momento do acidente, a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar Rodoviária.