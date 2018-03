Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e um carro na rodovia BR-262, próximo a Água Clara, cidade a km de Campo Grande, na noite desta sexta-feira (9).

De acordo com informações do Patrulha News, o veículo ocupado por mãe e filho seguiam sentido Campo Grande foi atingido por toras de madeira que soltaram de uma a carreta carregada que seguia sentido contrário.

O motorista da carreta perdeu o controle quando tentou fazer uma manobra para fazer um retorno. Segundo informações do site do interior, a traseira da carreta caiu na lateral da pista e as toras de madeira se soltaram e caíram sobre o carro.

O teto do veículo afundou e as vítimas ficaram presas as ferragens. As toras ficaram espalhadas pela rodovia. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados. A mulher e o motorista da carreta foram socorridos por testemunhas e levados para a unidade de saúde da cidade.

O condutor do carro, foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o o hospital em Três Lagoas, com um ferimento com sangramento na cabeça, suspeita de fratura em um dos ombros, além de escoriações e hematomas pelo corpo.