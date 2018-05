Mãe e filhos são atropelados enquanto atravessam rua

Carrinho de bebê foi arremessado a 10 metros do local

Uma mulher de 33 anos e os filhos de sete e dois anos foram atropelados na manhã desta segunda-feira (21), no Jardim Aeroporto, em Corumbá –a 417 km de Campo Grande. Um carrinho de bebê que estava com a família chegou a ser arremessado a 10 metros de distância do local de impacto.

Conforme o Corpo de Bombeiros, por volta das 7h, a mãe e os dois filhos atravessavam a rua Monte Castelo cruzamento com a rua República do Paraguai, quando foram atingidos por um VW Gol. A mulher sofreu cortes na cabeça e nos braços, enquanto as crianças apenas escoriações pelos braços.

O motorista permaneceu no local prestando esclarecimentos. A família foi levada para o hospital e não corre risco de morte.