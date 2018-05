Mãe é presa por ameaçar conselheiros após perder guarda dos filhos

Maika Luzia Gomes Romão de Almeida, 21 anos, foi detida na manhã deste sábado (12), por ameaçar conselheiros tutelares e um promotor em Três Lagoas.

De acordo com informações do site JP News, a jovem perdeu a guarda dos filhos no ano passado por maus tratos, ela não pode chegar perto dos filhos por determinação do Ministério Público, desde então, Luzia passou a protestar e montou um grupo denominado “Mães Unidas” para contradizer a determinação.

Neste período, ela realizou passeatas, acusou assistentes sociais por maus tratos aos filhos e o que originou até um boletim de ocorrência contra a mãe.

As crianças foram levadas a Casa de Acolhimento. A jovem perdeu benefícios sociais e está presa na delegacia da cidade.