Mãe flagra filhos com granadas

Uma mãe flagrou na noite de quinta-feira (21), seus filhos manuseando explosivos no quintal de casa, em Pedro Juan Caballero, fronteiro com Ponta Porã.

A mulher acionou os investigadores da Direção de Investigação de Casos Puníveis que constataram que os explosivos eram granadas de mão.

Os agentes anti bombas da Policia Nacional isolaram as granadas em um recipiente e retiraram do lugar com destino a um lugar seguro, onde na manha de sexta-feira (22) a granada foi explodida.

Até o momento não há informações de como as granadas foram abandonadas na região. O caso segue sendo investigado.