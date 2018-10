A fantasia era para uma festa de Halloween do colégio

Sabrina Flor, mãe de um garoto de 9 anos, causou revolta nos internautas na segunda-feira (29), após postar em seu Instagram uma foto com o filho fantasiado de escravo para uma festa de Halloween, do colégio onde estuda, em Natal – Rio Grande do Norte.

As imagens mostram que a criança foi maquiada para simular o tom da pele negra com feridas pelo corpo. O garoto vestia apenas panos brancos com correntes aos pés, como os que os escravos usavam. A maior parte dos comentários eram críticas a fantasia “por fazer alusão ao racismo”.

Sabrina excluiu a publicação e depois excluiu também a sua conta no Instagram. Pelo Twitter, ela se manifestou pedindo para que as pessoas “não lessem livros de história” e disse ainda que uma pessoa racista se disser que houve escravidão. Veja:

O Colégio CEI Romualdo, onde ocorreu a festa em que o menino foi fantasiado, lamentou a escolha da mãe. Em nota, declarou “que a instituição não compactua com expressões de racismo ou preconceito”.