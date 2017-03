Mãe morre após o parto e grupo de mulheres faz campanha para ajudar bebês gêmeos

A diarista Joana Marcelino de Souza, de 33 anos, não conhecia Kelli, a mãe dos recém-nascidos que morreu devido a uma infecção generalizada na tarde de quarta-feira (8) no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS), mas se solidarizou com a situação dos gêmeos que estão sem leite. Junto com um grupo de mulheres Joana iniciou uma campanha para arrecadar leite em pó e fraldas para os recém-nascidos.

Segundo informações do Hospital Universitário, os gêmeos nasceram há 18 dias e receberam alta também nesta quarta-feira (8). Os bebês foram levados pelo pai e a avó materna, que sem condições financeiras, não tinham leite para alimentação dos gêmeos.

“Eu não cheguei a conhecer ela, tínhamos uma amiga em comum, e ela me contou a situação dos gêmeos, foi então que resolvi fazer uma campanha para arrecadar leite em pó e fraldas para ajudar a família”, relata Joana.

Nos grupos de conversa do celular, a diarista começou a campanha pedindo ajuda com doações. “Essa não é a primeira campanha que fazemos para ajudar mães, sempre que ficamos sabendo de mulheres que precisam a gente se junta. E fazemos isso porque nós também já passamos por necessidade e já precisamos de ajuda”, explica.

As campanhas começaram faz pouco tempo, quando Joana conheceu a história de duas mães que não estavam passando necessidade. “Todas nós, que fazemos parte desses grupos, somos mães, e por ser mãe a gente sabe como dói ver um filho precisando de alguma coisa e não ter como dar”, contou a diarista.

Além dos gêmeos, o grupo de mulheres ainda está em campanha para ajudar mais três mães em situação de emergência. “Tem uma das mães, que estamos ajudando agora, que teve a casa queimada e perdeu tudo”.

Quem quiser ajudar a campanha com doação de leite em pó e fraldas para recém-nascido pode entrar em contato com a Joana pelo telefone (67) 9 9309-8385.