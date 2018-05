Mãe passa mal e morre após discussão com o filho

Maria Jussara Marcondes, 50 anos, morreu nesta quinta-feira (24), após discutir com o filho identificado apenas como Felipe, no bairro Mata do Segredo, em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, por volta das 8h desta manhã, após uma discussão com o filho, Maria passou mal e precisou ser levada ao Posto de Saúde Nova Bahia. A mãe recebeu atendimento médico e voltou para a casa onde teve uma nova discussão com Felipe.

A vítima passou mal novamente e a nora acionou o serviço do SAMU. A equipe médica tentou reanimar Maria por cerca de 30 minutos, mas ela acabou morrendo no local.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.