Após sete anos, Silvana Pereira de Amorin e sua filha Fernanda Aparecida Amorin dos Santos, foram absolvidas pela morte do mecânico José Aparecido dos Santos, que estuprava sua filha.

O caso ocorreu em 9 de abril de 2011 em Coxim, no assentamento Vale do Taquari, quando Silvana acabou matando seu marido, após descobrir que ele estuprava sua filha Fernanda, que era enteada dele, e ainda abusava da filha que tinha com Silvana.

Quando a mãe das meninas ficou sabendo dos estupros, arrumou um machado, e acabou golpeando o marido no quintal de casa. Quando o mecânico recebeu o primeiro golpe, ele caiu no chão, e ao levantar, disse que mataria a mulher e a enteada, foi o momento que Silvana deu mais um golpe no rosto da vítima, que acabou morrendo, ela ainda pegou uma chave de roda e desferiu outro golpe.

A defesa de mãe e filha alegou legítima defesa para Silvana e crime impossível no caso de Fernanda, pois o padrasto já estava morto quando ela desferiu o golpe.

De acordo com o site Edição MS, o júri foi presidido pela juíza Tatiana Said, o MPE (Ministério Público Estadual), através da promotora Daniela Costa da Silva, reconheceu a legítima defesa e também pediu a absolvição de mãe e filha. Em um júri emocionante, onde as vítimas tiveram de relembrar todo sofrimento vivido, os jurados reconheceram a legítima defesa e absolveram as mulheres.

Foram abertos quatro votos, todos pela absolvição. Atualmente, Silvana e Fernanda moram em Nova Andradina (MS). A mãe casou novamente e mora com o marido e a filha mais nova. Já Fernanda casou e pretende ter filhos.