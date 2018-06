Mãe questiona ação de policiais após filho ser abordado por usar maconha

A mãe de um adolescente de 17 anos que foi abordado e encaminhado para a delegacia por usar maconha, questionou a ação dos militares da Polícia Militar.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (14), ao lado de uma escola pública em Sidrolândia. O coordenador da instituição ligou para a polícia relatando que dois rapazes estavam ao lado da escola usando entorpecentes.

Os policiais foram até o local e abordaram os garotos. Os dois tinham 17 anos e com eles foi encontrado um cigarro de maconha. Os adolescentes confessaram que são usuários de drogas.

Enquanto a abordagem era realizada, a mãe de um dos garotos que não teve a identidade revelada se aproximou e questionou a legalidade de encaminhar seu filho para a delegacia pelo fato de ele estar "apenas usando drogas".

De acordo com informações do site Sidrolândia News, os policiais orientaram a mãe e explicaram que usar entorpecente é ilegal, conforme previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006.

Mesmo com a orientação dos militares, a mãe contestou. “Eu nunca vi isso, nunca vi prender ninguém por usar maconha, vocês vão ter que prender a cidade inteira”, afirmou.

Os dois adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o entorpecente apreendido.