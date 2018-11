As adolescentes desapareceram na segunda-feira, no bairro Vespasiano Martins

Elen Karyne, 14 anos, e sua prima, Darla Rebeca, 15 anos, desapareceram na segunda-feira (14), no bairro Vespasiano Martins, em Campo Grande.

A mãe de Darla, Elisângela Areco, disse ao JD1 Notícias que as duas estavam em sua casa antes de desaparecer. “Passaram o dia aqui, almoçamos e depois fui deitar. Quando levantei, elas já não estavam mais. Darla falou para a irmã mais nova que iria ao mercado”, contou.

Estranhando que Darla não levou a irmã mais nova, como de costume, Elisângela foi ao quarto da filha e deu falta de algumas peças de roupas. “Fui à casa da mãe da Elen e elas não estavam lá, fiquei desesperada”, relatou a mãe.

Elisângela procurou algumas amigas das meninas e foi informada de que as duas já tinham intenção de fugir, o motivo, seria que Elen fora proibida de namorar um rapaz de 22 anos. “O menino que Elen queria namorar se dispôs a ajudar nas buscas”, disse a mãe de Darla.

A família recebe várias ligações e, em uma delas, informaram que as duas foram vistas em frente à Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, no Dom Antônio Barbosa. Qualquer informação a respeito do paradeiro das meninas, a família orienta que entre em contato pelos telefones: (67) 998045116 [mãe da Elen] ou (67) 99218-9996 [mãe da Darla].