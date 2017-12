Magistrados destacam a importância do Dia da Justiça

Nesta sexta-feira, 8 de dezembro, comemora-se o Dia da Justiça, que visa homenagear o Poder Judiciário e todos que nele atuam. A data foi criada pelo Decreto-Lei nº 1.408, de 1951, prevendo o feriado em todo o território nacional, mas a primeira celebração oficial foi realizada em 1950, por iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).



A justiça brasileira baseia-se na Constituição Federal, promulgada em 1988, que em seu artigo 92 aponta que são órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.



Sessenta e seis anos depois da instituição do Dia da Justiça existe algo a comemorar? Para o juiz Ariovaldo Correa Nantes Corrêa, Diretor do Foro da Capital, o Dia da Justiça tem o propósito de homenagear todos aqueles profissionais que atuam no Poder Judiciário e junto ao referido poder, entre os quais juízes, promotores, defensores, advogados, procuradores etc.



“É um dia destinado também à reflexão sobre o papel de cada um na construção de uma sociedade mais justa, especialmente daqueles que desempenham suas atividades junto à justiça. A busca por justiça é algo constante na vida das pessoas, especialmente em uma sociedade tão desigual quanto a nossa, e o Poder Judiciário, por meio da atuação de seus juízes, tem o dever de mostrar que é possível ter esperança por uma sociedade mais justa”, disse.



O presidente em exercício do Tribunal de Justiça, Des. Julizar Barbosa Trintade, lembrou que o Judiciário é um dos três poderes da República, além de essencial para o funcionamento da sociedade, julgando, aplicando as leis e garantindo que estas sejam cumpridas.



“É uma forma de render homenagens aos profissionais responsáveis em fazer com que a justiça seja cumprida com imparcialidade. Espero que todos os juristas se sintam reconhecidos pelo trabalho que realizam em busca de um país mais justo – principalmente os integrantes da magistratura”, comentou o Des. Julizar.



Para o presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), juiz Fernando Chemin Cury, a importância do dia 8 de dezembro ser celebrado como Dia da Justiça demonstra o reconhecimento do Estado Brasileiro na importância e magnitude do Poder Judiciário.



“Num país em que vige o pacto social de que, salvo raríssimas exceções previstas em lei, não se pode fazer justiça com as próprias mãos, é o Poder Judiciário, enquanto Poder do Estado Brasileiro, quem tem a árdua e sublime missão de garantir o estabelecimento do direito a todos aqueles que o tiveram, de alguma forma, violados. E nesse papel, apesar das falhas, dificuldades, carência e enorme carga de trabalho, o Poder judiciário vem conseguindo dar uma resposta satisfatória a toda a sociedade”, garantiu Cury.