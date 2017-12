Magistrados se reuniram na Capital para encontro da Escolas Judiciárias Eleitorais

X Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais – CODEJE reuniu na quinta-feira (30) e sexta-feira (1º), magistrados e servidores de Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para palestras e debates sobre temas relevantes para o desenvolvimento dos projetos executados pelas Escolas Eleitorais.

A abertura oficial aconteceu no Plenário do Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul, a presidente do TRE-MS, desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, salientou que “é certo que o objetivo das EJEs de serem reconhecidas como instituições de excelência em educação eleitoral, baseadas no compromisso com o desenvolvimento das pessoas e com a promoção da cidadania com responsabilidade social, está sendo alcançado pela mobilização sem medida de seus dirigentes e servidores”.

A noite também reservou momentos de homenagens com entrega de medalhas e placas de homenagens aos magistrados.