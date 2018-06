Magistratura divulga nota em favor de Tânia Borges

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), divulgaram uma nota se manifestando a respeito das notícias envolvendo a desembargo Tânia Garcia de Freitas Broges. Ela é mãe de Breno Borges que foi preso por tráfico de drogas.



De acordo com o TJMS e com Amamsul, antes de qualquer julgamento, deve ser garantido a qualquer cidadão o direito à ampla defesa e ao contraditório. As outras manifestações apontadas pela magistratura referente às notícias são;

1) nesse contexto, tão logo os fatos foram divulgados pela imprensa, a magistrada explicou, prontamente, os motivos que levaram a emissão do cheque apreendido, informando tratar de promessa de compra e venda de veículo;

2) o TJMS, assim que tomou conhecimento dos fatos, imediatamente solicitou informações a magistrada e toda documentação será encaminhada ao órgão competente para a devida apuração;

3) o TJMS e a AMAMSUL confiam na lisura e na retidão da conduta da Desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, magistrada que sempre se dedicou ao bom funcionamento do Poder Judiciário;

4) em um Estado Democrático de Direito, os fatos devem sempre ser apurados pelas autoridades competentes, assegurado a qualquer cidadão o devido processo legal.