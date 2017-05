Maio Amarelo: movimento chama atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsit

A ação mundial Maio Amarelo de 2017 chama atenção da sociedade para o alto número de acidentes com mortos e feridos no trânsito. O último número oficial, divulgado por meio do Observatório Nacional de Segurança Viária, revela que em 2014 foram registradas 43 mil mortes no trânsito e em 2015 a estatística se aproxima dos 50 mil. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Mato Grosso do Sul em média uma pessoa morre vítima de acidente de trânsito por dia.

Com o tema “Minha Escolha Faz a Diferença” a ação Maio Amarelo de 2017 reforça que, em muitos casos, os acidentes são consequências das escolhas dos condutores no trânsito, ao adotar gestos como atender o celular ao volante, dirigir depois de beber, bem como desobedecer outras leis de trânsito, o que coloca em risco a própria vida e a vida dos outros.

O governador Reinaldo Azambuja destaca a importância da ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil, com objetivo de colocar em pauta o tema segurança viária e envolver os mais diversos segmentos entre órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada.

“Temos feito muitos investimentos na área de engenharia de trânsito, educação, inteligência. Registramos uma diminuição do número de acidentes, saindo de 31,9 mil em 2013 para 24,6 mil em 2016. Nossas campanhas educativas e o comprometimento dos motoristas reduziram em 33%, mas esse número ainda está muito aquém do que desejamos. O mês de maio começou com muitos acidentes envolvendo vítimas fatais no feriado prolongado. Mesmo assim, temos registrado um crescente número de multas por excesso de velocidade. Por isso, convidamos a sociedade como um todo a se engajar nesse movimento, por um trânsito mais seguro onde as escolhas fazem a diferença”, afirma.

Entre as obras importantes financiadas pelo Governo do Estado está o reordenamento do trânsito na rotatória da confluência das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins (Via Parque), em Campo Grande.

Com recursos estaduais de mais de R$ 1,6 milhão, a prefeitura gerencia o projeto que prevê a instalação de semáforos, abertura do trecho como opção de acesso ao Parque dos Poderes e à região do bairro Carandá Bosque e intervenções na drenagem e abertura de uma faixa adicional na avenida Mato Grosso, no acesso à rotatória. Conforme a Agetran, o fluxo diário da via é de 18.320 veículos indo para o centro da cidade e 17.990 veículos para o Parque dos Poderes.

O Maio Amarelo foi criado durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010, com a definição da “Década de ações para a segurança no trânsito”. O Brasil é signatário do movimento ao lado de outros 178 países. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2016 apontam o Brasil como o quarto país com mais mortes no trânsito na América – 23,4 mortes no trânsito para cada 100 mil habitantes, atrás somente Belize, República Dominicana e Venezuela – com registro de 45,1 mortes por 100 mil habitantes.