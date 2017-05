Em Campo Grande acontecem várias ações gratuitas durante o mês, com aferição de pressão e orientações ao público. Neste sábado (13) a campanha será realizada na Praça Ary Coelho no Centro da Capital.

O Mês Mundial da Medição da pressão arterial (MMM.17) é uma campanha mundial, que será parte de um estudo realizado pela Internacional Society Hipertension (ISH) para detectar um maior número de hipertensos e ainda alertar a população para a necessidade de aferição. A ação pretende medir a pressão arterial em mais de 100 países, totalizando 25 milhões de aferições em todo o mundo.

De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia), recentemente publicada, cerca de 36 milhões de adultos são atingidos pela doença, e as suas complicações (cardíacas, renais e cerebrais) têm impacto elevado na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar, estimada em R$ 13,7 bilhões entre 2006 e 2015. A hipertensão é a doença responsável, direta ou indiretamente, por 50% das mortes cardiovasculares no país.

A 7ª Diretriz mostrou ainda uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência da Hipertensão. Na última década, o número de idosos aumentou de 6,7% para 10,8% e uma análise de uma série de estudos com 13.978 idosos revelou que 68% deles tinham pressão alta.

Durante toda a campanha, no mês de maio, a SBC MS reforçará a mensagem "Eu sou 12 por 8" para que a população conheça os níveis ideais de pressão arterial. O sitewww.eusou12por8.com.br traz explicações básicas sobre a doença: o que é, quais as causas, os níveis ideais, prevenção e tratamento, além de perguntas e respostas para as principais dúvidas.

