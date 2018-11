Na próxima semana, a UFMS abre suas portas para o maior evento científico de Mato Grosso do Sul. De 5 a 10 de novembro, no ginásio Moreninho, o Integra UFMS vai reunir todos os programas institucionais da universidade e receber alunos do ensino básico ao superior em várias atividades científico-culturais.

Serão apresentados trabalhos de todos os dez câmpus da UFMS sobre diversas áreas, como a humanização dos atendimentos na área da saúde, show de química, análises de literatura e trabalhos de dança. Além disso, mais de 240 propostas científico-culturais serão realizadas, divididas em oficinas, mostras, palestras, minicursos, rodas de conversa, mesas redondas, visitas técnicas e simpósios.

O objetivo do Integra UFMS é reunir a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETEC-MS), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o Programa de Educação Tutorial (PET), a Extensão Universitária (ENEX) e as Empresas Juniores da UFMS.

A finalidade desta integração é oferecer um amplo espaço de visibilidade para a divulgação de trabalhos técnicos, científicos, artísticos e culturais dos programas institucionais, e maximizar o compartilhamento entre as áreas de conhecimento, com enfoque no Ensino, Pesquisa e Extensão.

O Integra UFMS também é uma oportunidade de abrir a Universidade para a comunidade externa. Escolas públicas e particulares irão participar de visitas técnicas guiadas, com a finalidade de conhecer a Cidade Universitária e fomentar o interesse dos alunos pelo meio acadêmico.

Para contribuir com a divulgação da programação, foi feita uma chamada pública para alunos de Ensino Fundamental e Médio das redes municipais e estaduais. Eles serão “repórteres juniores” e a ideia é que os estudantes atuem na cobertura jornalística educomunicativa, dando sua visão sobre o evento e os aproximando dos trabalhos científicos realizados na Universidade, constituindo uma maneira diferenciada de fazer divulgação científica.