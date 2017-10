Maior vendedor de combustíveis do Brasil será homenageado na Capital

Fundador de uma das maiores redes de transportes e distribuição de combustíveis do Brasil, Laires Josué Locatelli, de 71 anos, será homenageado nesta segunda-feira (23), em Campo Grande. Sua trajetória vitoriosa no mundo dos negócios será relatada com detalhes durante o evento "Caminhos para o sucesso: histórias para inspirar nossos talentos", que conta com palestras motivacionais do juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, e do psicólogo e executive coach, Ronilço Guerreiro.

Ao lado da esposa Nelci Maria Locatelli, 68, outra homenageada na noite, Laires criou o Grupo Kátia Locatelli, que reúne cinco postos de combustíveis na Capital sul-mato-grossense, uma transportadora, uma distribuidora, uma recapagem de pneus, loja de pneus, conveniências, restaurante e uma oficina mecânica, gerando mais de 500 empregos diretos e mais de 2000 indiretos.

Aposentado, Laires detém diversas premiações, entre elas, o de maior vendedor de combustíveis do Brasil, quando atingiu o recorde de 4,6 milhões de litros comercializados em um único mês, em 1987. Atualmente, o grupo é gerido pela primogênita, Kátia Locatelli, que propaga os valores da família, tais como honestidade, sinceridade, confiança, perfeccionismo e respeito ao próximo. "Não adianta preço baixo se não houver um bom atendimento", disse a gestora.

*História dos Locatelli*

A saga teve início em 1977, quando David Locatelli, pai de Laires, inaugurou o primeiro posto de combustíveis da família às margens da BR-163, na Capital. Em 1980, Laires, Nelci e as duas filhas deixaram a cidade natal de Xaxim (SC) para tentar a sorte em território sul-mato-grossense. Depois de quatro anos trabalhando com o pai e os irmãos, Laires assumiu as rédeas do posto, dando início à ascensão do grupo.

No ano de 1987, o empresário, de olho nas mudanças do mercado, incorporou ao grupo a Locatelli Transportes, que em 1990, renderia frutos como Transportadora Kátia. Hoje, dispõe de frota com 150 veículos pesados. Em 1996, criaram a Mecânica Catarinense. Onze anos mais tarde, uniram outra unidade ao grupo, a TRR Locatelli Diesel, Distribuidora de Petróleo.

O primeiro posto dentro da cidade foi inaugurado em 2009, e fica no cruzamento da Avenida Costa e Silva com a Salgado Filho. Desde então, já foram inauguradas outras três unidades, somando cinco postos. "Nosso objetivo é estar sempre crescendo, nos aperfeiçoando e inovando. Um dos nossos pontos fortes é o atendimento personalizado", ressaltou Kátia.

*Palestras*

O objetivo do evento é levar aos colaboradores das empresas que pertencem ao grupo, histórias de determinação e sucesso que possam ser tomadas como exemplo. O juiz Odilon, aposentado, vai contar parte de sua trajetória como um dos maiores desarticuladores do crime organizado na fronteira do Brasil com o Paraguai. Conhecido por condenar severamente traficantes perigosos, foi a autoridade pública mais ameaçada dos últimos 30 anos, entretanto, nem mesmo o risco de morte o fez abrir mão de seus ideais.

Por sua vez, Ronilço, psicólogo e e executive coach, é especialista em melhoria de qualidade de vida, fundador da Gibiteca e da Creche Santa Clara. Sua história de luta foi exibida no programa Esquenta, da TV Globo, que emocionou e motivou milhares de pessoas a buscar seu sonho. Criou também o projeto Gibicicleta como apoio do comediante Fábio Porchat, bem como o projeto Livros Carentes e o Café Cultural Fábio Porchat. Ambas as palestras pretendem estimular a motivação de colaboradores e parceiros do Grupo Kátia Locatelli para que seja mola propulsora a fim de obter novas e significativas conquistas para todos.