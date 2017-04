Maioria de turistas que visitam a Capital vem de São Paulo, diz pesquisa

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), na manhã desta quarta-feira (12.04) mostram que 18,2% dos turistas que vêm a Campo Grande são do Estado vizinho, São Paulo. Ainda segundo o levantamento, 14,2% vêm do interior de Mato Grosso do Sul, outros 10,4% são do Rio de Janeiro e 6,9% vêm de outros países. As informações constam no Boletim Informativo do mês de março, gerado pelo Observatório de Cultura e Turismo de Campo Grande.

A titular da Sectur, Nilde Brun comenta que resultado do mês de março, quando somados ao longo dos próximos meses, retratará as necessidades e as políticas de promoção, capacitação, investimento e captação de investidores. “Neste boletim já percebemos o perfil dos visitantes e os equipamentos de Campo Grande”.

Consta também no informativo mensal do Observatório, que 32,1% dos turistas possuem renda familiar de dois a três salários mínimos e 12,7% deles chegam a ficar três dias em Campo Grande. A pesquisa também revelou que a maioria das pessoas vêm a Capital a negócios ou trabalho.

“Esse dado comprova que uma das principais vocações de Campo Grande é o turismo de eventos. Com essas informações poderemos tomar algumas decisões importantes que dizem respeito ao atendimento de hotéis e divulgação de Campo Grande em outros Estados”, afirma a superintendente de Turismo da Sectur, Juliane Salvadori.

Os dados completos da pesquisa podem ser conferidos no link: http://www.capital.ms.gov.br/sectur/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/SECTUR-INFOGR%C3%81FICO.jpg

A pesquisa ouviu mais de 300 pessoas e foi realizada em aproximadamente 15 dias pela Sectur em parceria com a Federação do Comércio de bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/MS) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).