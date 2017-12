Mais de 1,8 mil armas apreendidas foram destruídas em 2017

1.883 armas que estavam sob a guarda do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, foram encaminhadas ao Exercito Brasileiro para serem destruídas este ano.

Dentre as armas de fogo estão espingardas, carabinas, rifles, revolveres, pistolas e garruchas e 22.730 itens de munições.

Os dados são do relatório de recolhimento e encaminhamento de armas de fogo, acessórios e munições, sob a tutela da Guarda do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, destinadas a destruição, realizado durante o período de abril a novembro deste ano, com a ajuda do 9º Batalhão de Suprimento do Exército Brasileiro.

Os armamentos recolhidos são provenientes das Varas Criminais, da Infância e Juventude, da Justiça Militar, da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Juizados Especiais Criminais do Estado de Mato Grosso do Sul. Quando as armas e munições não mais interessam à persecução penal, o juiz autoriza a sua destruição, sendo em seguida informado à Assessoria Militar do TJMS, responsável pelo recolhimento do material.