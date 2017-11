Mais de 1 tonelada de maconha é apreendida em carro roubado na BR-163

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida em um carro roubado, na madrugada deste sábado (25), na BR-163, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após tentativa de abordagem do veículo Renault/Duster e perseguição, foi encontrados 861 tabletes de maconha, que totalizaram 1108 kg da droga, além de um par de placas do estado de São Paulo.

Em vistoria ao veículo, a PRF constatou adulteração dos sinais identificadores. O veículo em questão havia queixa de furto/roubo no dia 19 de outubro deste ano, em Aparecida de Goiânia/GO.

O condutor, um homem de 27 anos, foi preso em flagrante. Junto com ele também havia um celular e a quantia de R$ 1.225,00 (mil duzentos e vinte e cinco reais). Ele não informou para onde a droga seria levada.

O homem, o veículo, o dinheiro e a droga foram encaminhados para a DENAR, em Campo Grande/MS.