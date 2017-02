Mais de 100 quilos de pescado ilegal é apreendido no Pantanal

A PMA desmontou o acampamento no rio Paraguai

Durante patrulhamento fluvial pelo rio Paraguai na região do Amolar, a 230 km de Corumbá, na quinta-feira (9), a Polícia Militar Ambiental encontrou um acampamento à margem esquerda do rio. Os infratores viram os policiais e fugiram em direção a mata, não sendo possível encontrá-los, pois a região onde os pescadores estavam é de difícil acesso, conhecida como “Boca do Felipe”.

A PMA encontrou e apreendeu 28 quilos de peixe da espécie Pacu e 90 quilos de filé de Pintado. Além do pescado, os policiais encontraram e apreenderam também: uma rede de pesca (petrecho proibido) medindo 250 metros, um barco de alumínio de seis metros, um motor de popa de 40 hp, duas caixas térmicas contendo . Todo o acampamento foi desmontado pelos policiais e os materiais aprendidos foram encaminhados para o quartel da 2ª Cia. PMA.

É proibida a pesca com petrechos ilegal, e vigora em nosso estado o período de defeso, sendo permitido nesta época somente o pesque e solte no leito do rio Paraguai. A PMA continuará a fiscalização fluvial para conter pescadores que depredam o ambiente.