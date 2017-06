Mais de 13 mil pessoas se inscreveram em Processo Seletivo para área social

Os processos seletivos da Prefeitura de Campo Grande para preencher 2.168 vagas em substituição a contratados da Omep e Seleta atraíram 13.414 interessados nesta semana de inscrições.

Para o processo da Secretaria de Assistência Social, 4.414 concorrerão a 468 novas oportunidades. Já a Secretaria de Educação selecionará 1.700 dos 9.000 inscritos no processo seletivo. Na Semed, só nestes últimos três dias, 3.600 pessoas se inscreveram.

A secretária municipal de Educação Ilza Mateus, esteve no auditório do Cefor nesta sexta-feira e comentou que o processo transcorreu de forma tranquila e humanizada. “Nossa preocupação foi atender bem os candidatos, respondendo a todas as dúvidas. Quando as equipes percebiam a falta de algum documento, o candidato era orientado a providenciar e voltar em seguida para garantir que ele não fosse prejudicado”, ressaltou.

Muitas pessoas madrugaram nesta sexta-feira para tentar uma oportunidade nas vagas da Secretaria de Assitência Social. A acadêmica de biomedicina, Micchelle Coutinho Lubacheski, 34 anos, viu no edital uma oportunidade de complementar a renda familiar, ajudar em casa, pois com dois filhos pequenos e só o marido trabalhando estava ficando inviável. “Esse trabalho vai me ajudar a concluir minha faculdade”, explicou.

A técnica de enfermagem Ana Cláudia Teodoro Mota, 20 anos, elogiou o atendimento, ponderando que apesar da fila estar muito grande, houve muita agilidade. “Me senti atraída pela vaga que tem muito a vercom a minha área, porque posso aprender muito, ter experiências, e com o salário, pois faz tempo que estou desempregada”.

A previsão para o resultado das seleções é de até 15 dias, onde a equipe definirá a pontuação dos classificados conforme documentação entregue e analisada. Para assumir a vaga os pretendentes devem passar por todos os requisitos exigidos nos editais, ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e com o serviço militar (caso for homem) e não acumular cargos ou serviço público.

O local de lotação será definido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as necessidades existentes nas Unidades da SAS.