Mais de 14 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Campo Grande no Carnaval

Durante o feriado de Carnaval, entres os dias 24 de fevereiro e 1° de março, mais de 14 mil passageiros deverão passar pela rodoviária de Campo Grande. É o que aponta a empresa Socicam, concessionária do Terminal.

De acordo com divulgada nesta segunda-feira (20), a previsão mais de quatro mil pessoas devem sair de Campo Grande no feriado. Os destinos mais procurados são Corumbá, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Cuiabá.

A concessionária do terminal alerta que os dias mais movimentados serão na sexta-feira (24) entre 20h e 23h, e no sábado (25), entre 8h e meio-dia. Nestes dias serão disponibilizados seis carros extras, e caso haja necessidade mais ônibus poderão ser disponibilizados.

Dicas para o feriado

Compra com antecedência: devido a grande procura, é importante que o passageiro compre as passagens da ida e da volta com antecedência.

Documentação para viagem: é essencial que todos os passageiros, até mesmo as crianças, apresentem documento de identificação original e com foto.

Embarque de crianças e adolescentes: crianças a partir de 12 anos podem viajar sozinhas, as crianças menores de 12 anos precisam de autorização para viajar.

Bagagens: são permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos passageiros dentro do ônibus. A identificação das bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone facilita em casos de perda ou esquecimento.

Chegada ao terminal: é indicado que o passageiro chegue pelo menos uma hora antes do horário marcado na passagem.

Remarcação de passagens: em casos de desistência ou impossibilidade de viajar, a remarcação e reembolso da passagem são feitas com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.