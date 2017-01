Mais de 190 quilos de maconha foram apreendidas na MS 164

Mais de 190 quilos de maconha que estavam escondidos no porta-mala do GM/Monza com placas de Americana, cidade no interior de São Paulo, foram apreendidos na manhã deste sábado (21), pela Polícia Militar Rodoviária na MS 164. O motorista foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo informações da polícia a droga foi apreendida durante fiscalização. Ao apresentar os documentos o motorista, de 33 anos, demonstrou certo nervosismo, durante a revista no interior do carro foram encontrados 280 tabletes de maconha que estavam escondidos na porta mala do veículo.

O motorista declarou que pego a droga na cidade de Antonio João e receberia a quantia de R$50,00 por tablete, para transportar o entorpecente, totalizando R$14.000. O veículo, o motorista e a droga foram levados a Delegacia de Policia Civil de Maracajú-MS, para as providências cabíveis.