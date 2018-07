Mais de 20 mil animais foram vacinados contra a raiva na capital

Mais de 20.000 animais já foram vacinados desde 25 de junho na Campanha de Vacinação Antirrábica, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em Campo Grande.

Foram vacinados 17.480 cães e 5.787 gatos, a meta é vacinar 80% da população canina e felina, estimada em 160 e 40 mil, respectivamente, mantendo assim o controle da doença. As doses são gratuitas e protegem os animais contra a raiva, que é fatal.

Funcionários do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorreram os bairros Coronel Antonino, José Abrão, Mata do Segredo, Jardim Nasser, Nova Lima e Seminário. O foco agora é a região do Imbirussu, nos bairros Nova Campo Grande, Panamá, Popular, Santo Amaro, Santo Antonio e Sobrinho.

A vacinação acontece de casa em casa e, é importante que os donos de animais recebam em seus domicílios os servidores do CCZ, que estão identificados com crachá e uniforme.

Cerca de 17.939 imóveis estavam fechados e 2.287 proprietários não receberam as equipes. Sendo assim, foi deixado nestas residências, um aviso sobre a visita do vacinador, com orientação para procurar o CCZ e o animal receber a vacina.

Os cães e gatos com mais de três meses devem receber as doses, inclusive cadelas e gatas prenhas ou que amamentam. A vacinação é única forma de proteção contra a raiva.

O último caso de raiva humana em Campo Grande foi registrado em 1968. Já em cães e gatos, o último caso ocorreu em 2001, quando um cão adquiriu a doença por meio do contato com um morcego contaminado com o vírus.

Os donos de animais indicados para vacinação também podem levá-los até o CCZ, localizado na avenida Filinto Muller, 1.601, na vila Ipiranga, que funciona todos os dias da semana, das 7h às 21h, sendo que sábados, domingos e feriados, a abertura ocorre uma hora mais cedo.