Mais de 20 profissionais da saúde aprovados em concurso público são nomeados

Para compor o quadro permanente de pessoal, a Prefeitura de Campo Grande nomeou 28 profissionais da área da saúde, entre eles cinco médicos, aprovados em concurso público de 2016. A nomeação foi publicada na edição extra desta segunda-feira (12), do Diário Oficial do Município (Diogrande).

Entre os nomeados para fazer parte do quadro clínico da rede municipal de saúde esão quatro enfermeiros, dois nutricionistas, quatro psicólogos, oito auxiliares de saúde bucal e quatro fisioterapeutas.

A lista ainda inclui cinco médicos plantonistas das seguintes especialidades: dermatologia; mastologia; ortopedia; ultrassonografia e um técnico de imobilização ortopédica.

A lista com as nomeação está disponível nas páginas 4 e 5 da edição extra do Diogrande anexa ao Decreto PE n.2.554, de 12 de junho de 2017. É possível conferir através do seguinte endereço: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande