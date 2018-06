Mais de 200 animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, em Corumbá

Além do socorro aos moradores da região, o Corpo de Bombeiros de Corumbá realizou neste ano um grande trabalho de preservação da fauna na cidade. Apenas nos primeiros cinco meses, cerca de 200 animais foram resgatados pela equipe.

Segundo o site Diário Corumbaense, os animais acabam se envolvendo em acidentes na área urbana, e assustados, os moradores não sabem lidar com o perigo, tanto de se machucar, como ferir o animal.

As informações do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros, dão conta de que, em 2018 foram 212 capturas de espécies silvestres na cidade e animais domésticos em situação de perigo foram 28 casos. Já os registros de combate a incêndio em vegetações foram 45 atendimentos.

Na manhã desta terça-feira (5), o resgate auxiliou nos cuidados de um macaco que acabou sofrendo uma lesão em uma das patas. Todos os bichos são encaminhados para atendimento na sede da Polícia Militar Ambiental (PMA).