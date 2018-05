Mais de 200 pessoas participam do

Evento foi realizado no auditório do Sistema Famasul na última sexta-feira

Com a participação de mais de 200 pessoas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), realizou, na última sexta-feira (25), a etapa Campo Grande do "Encontro Jovens da Agropecuária". O encontro tem o apoio da Comissão Famasul Jovem, Aprosoja/MS, MNP Jovem, Sindicato Rural de Campo Grande e CREA/MS.

O evento teve como tema “Discutindo o futuro do agronegócio com quem vai fazer o futuro acontecer” e foi realizado no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul). “Para o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, o programa oportuniza à nova geração do agro o acesso a informações relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. “Com a liderança da jovem Roberta Maia, o encontro faz parte do projeto da atual diretoria em promover a abertura de espaços para que a juventude atue na representação rural, renovando e oxigenando o setor”.

A organização vem mobilizando o público para ampliar a qualidade do debate e do conteúdo direcionado. “Queremos que saiam do evento com vontade de se destacarem, em relação aos demais da sua sala de aula, buscando inovações, tanto no conhecimento, quanto na atuação”, comenta a presidente do Famasul Jovem, Roberta Maia.

A presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputada federal Tereza Cristina Correa da Costa Dias, participou do painel de abertura “Política e Agronegócio: como eles se interagem?”.

Em seguida, o coordenador de Assuntos Econômicos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Renato Conchon, com o tema “Agropecuária: cenário atual e oportunidades para o futuro”.

A última apresentação foi do jornalista Nicholas Vital com a palestra “Agrotóxicos: precisamos deles?”.

“Muitos mitos sobre o assunto foram criados nos últimos anos e existe um desconhecimento grande quanto ao uso de agroquímico. A minha proposta é neutralizar o debate, já que o tema hoje só tem uma versão que é a que os orgânicos são excelentes e que os defensivos são vilões”, destacou Vital durante o evento.

TRÊS ANOS DE GESTÃO

O "Encontro Jovens da Agropecuária" é uma das ações que refletem os pilares da atual diretoria que priorizam o compartilhamento do conhecimento. Saito tem trabalhado em todas as áreas com planejamento. “Temos o entendimento de que a responsabilidade do Sistema Famasul transcende o individual e deve ser voltada ao coletivo”, afirma.

Para o presidente e produtor rural Mauricio Saito, a gestão tem sido de muito trabalho e dedicação focada em três aspectos: na representação dos interesses dos produtores rurais de MS, no fortalecimento institucional e em uma administração técnica, transparente e eficaz. “Trouxe da minha experiência das bases (sindicato rural, cooperativa e Aprosoja-MS), que não há soluções simples para os desafios dos produtores rurais. As questões são complexas e não se resolvem a partir de análises superficiais e do discurso fácil”.

Ele destaca que a defesa dos interesses dos produtores rurais de MS ocorre tanto levando de forma proativa as demandas do setor às instâncias adequadas, quanto impedindo ações e políticas públicas que sejam prejudiciais ao segmento. “Por isso a importância da atuação do Sistema Famasul com conhecimento técnico e científico, com uma equipe técnica altamente qualificada para dar suporte às questões de interesse dos produtores rurais”, afirma o presidente, que também comenta a participação da federação em mais de 130 representações em conselhos, comissões, comitês, câmaras temáticas e grupos de trabalho, em âmbito estadual e nacional. “As atividades são estruturadas em eixos prioritários de atuação, cobrindo as áreas de assuntos fundiárias e segurança jurídica, política agrícolas, meio ambiente e cadeias produtivas agrícolas e pecuárias”.

Dentre os exemplos pontuados por Saito, está a atuação ao lado do produtor rural em situações de crise, como a da Operação Carne Fraca, a da JBS, o do fechamento do maior laticínio de MS, enchentes no pantanal, questões fundiárias, seca na safrinha e tantas outras. “Nessas oportunidades elaboramos relatórios e fizemos solicitações junto aos órgãos competentes na busca de soluções para aliviar as perdas com segurança jurídica para suas atividades”.

De acordo com Mauricio Saito, todas as discussões da Casa Rural são levadas às mesas de debate com embasamento técnico. “A partir desse modelo, entendo que construímos resultados importantes para nossos produtores no Código Florestal, na legislação para o Pantanal (PL 750/2011, Decreto 14.273/2015), nas políticas de recursos hídricos e para as discussões do Funrural. Além disso, ao longo de meu mandato, discutimos as questões fundiárias com quatro ministros da justiça diferentes. Participamos de inúmeras audiências públicas e encaminhamos estudos embasando posições de nossos parlamentares.”

Em uma política de agregar os esforços pelo agro, além da Aprosoja-MS e a Sulcanas, a Famasul abriu a Casa Rural para a Assumas e a Avimasul, além de ter promovido a reaproximação com a Acrisul, com a qual tem atualmente uma grande parceria institucional. “Podemos dizer que, em nossa gestão, a federação vem ampliando sua participação nas diversas cadeias do agro e está, cada dia mais, respeitada no meio institucional e político de MS e do agro brasileiro”.

Do mesmo modo, as parcerias com a comunidade científica foram potencializadas contribuindo significativamente para que a agropecuária possa se desenvolver de forma sustentável.

Investimentos em tecnologia e informação para os sindicatos rurais também recebem atenção especial na atual gestão que, por meio do "Programa Sindicato Forte", desenvolveu e disponibilizou gratuitamente uma ferramenta para aprimorar o planejamento de ações.

Os últimos três anos também foram marcados pelo aumento no atendimento aos produtores rurais, com os programas de educação e assistência técnica do Senar-MS, saído de 118 mil atendimentos em 2015, para 283 mil em 2017, um incremento de 140%. “Mais que dobramos o atendimento, mas com gastos somente 20% superiores. Isso foi possível pelo aumento na eficiência na aplicação dos recursos, fruto de uma reestruturação interna e investimentos em qualificação dos colaboradores”.