As informações são do Procon-MS que realiza fiscalizações de fim de ano em diversos supermercados

Na manhã desta quinta-feira (6), fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), estiveram a frente de uma grande fiscalização no supermercado Pão de Açúcar, em Campo Grande. Mais de 200 itens vencidos e com irregularidades foram encontrados e o local foi notificado.

De acordo com Marcelo Salomão, superintendente do Procon-MS, as operações de natal serão realizadas no decorrer do mês. “As fiscalizações ocorrem para proteger os consumidores neste período de fim ano”.

Os fiscais encontraram 213 produtos irregulares e expostos para a venda, sendo observado que 19 deles estavam sem informações de vencimentos, 19 com publicidade enganosa com oferta próximo a data de vencimento, mas com mesmo preço de produtos com validade maior, produtos com divergência de valores e 28 pacotes de arroz vencidos há seis meses. Em dos pacotes de arroz foi apreendido e deve ser enviado para delegacia para abertura de inquérito.

Os produtos foram recolhidos e dispensados com a presença de funcionários responsáveis pelo local.