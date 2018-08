A Feira do Empreendedor 4.0, com o tema Tecnologia Inspira Negócios, recebeu em seu primeiro dia de evento 2.472 participantes, que puderam conhecer por meio de espaços temáticos e palestras tecnologias que potencializam e facilitam o trabalho do ser humano e o mundo dos negócios.

Na sexta-feira (17), Monja Coen, zen budista; Tallis Gomes, um dos fundadores da Easy Taxi; e Luis Justo, CEO do Rock in Rio, é um os destaques da programação. o Evento, que segure até neste sábado (18), conta palestras sobre vendas pelo Google, mídias sociais, cidades inteligentes e business intelligence. Além disso, durante o evento, 22 expositores mostrarão soluções para e-commerce, impressão 3D, softwares e outros produtos tecnológicos e digitais.

A Feira também conta com Simulador de Negócios; imersão em Realidade Virtual com dicas e modelos de negócios para diversos segmentos; Rodada de Negócios Virtual; Campus Day; dentre outros espaços temáticos, como a Fazenda Inteligente (softwares, sistemas de gestão, drones e robôs para o campo); Indústria Automatizada; Loja “Varejo do Futuro”, assim como o “Digitalize sua Empresa”, voltado a ensinar boas práticas para redes sociais e mídias digitais.

De acordo com o superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, a Feira do Empreendedor 4.0 estimula as pessoas a pensarem tendências e o futuro dos seus negócios. “Estamos atendendo e trabalhando com milhares de empresas para levar tecnologia e inovação até elas. Este é um momento rico em que podemos analisar onde estamos hoje e onde queremos chegar”, afirma.

Serviço

O pré-credenciamento para esta que é a 7ª edição da Feira do Empreendedor no estado pode ser feito pelo site www.feirams.com.br, onde também está disponível a programação completa. Este processo antecipado agiliza a entrada de cada participante no evento (totalmente gratuito), mas não garante vaga nas atividades da agenda, o que se dará por ordem de chegada, de acordo com a limitação de lugares no prédio e nos espaços.