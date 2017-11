Mais de 3 mil alunos devem competir em Jogos Escolares neste sábado

Tradicional competição que envolve os alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino), os Jeres (Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino) terão início neste sábado, a partir das 7 horas, com as provas de atletismo que serão realizadas no Centro Olímpico da Vila Nasser.

Os jogos, que estão em sua 43ª edição, irão reunir este ano 3,5 mil alunos. Coordenado pela Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura) da Semed (Secretaria Municipal de Educação), os Jeres pretendem reunir alunos de 74 escolas da Rede Municipal que irão disputar 11 modalidades esportivas.

De acordo com o chefe da Deac, Marcos Antonio da Silva Lopes, o objetivo dos Jogos Escolares é promover o intercâmbio e troca de experiências entre alunos e unidades escolares, além de incentivar a prática esportiva e recreativa. “O esporte faz parte do processo de ensino e aprendizagem e deve ser valorizado dentro da perspectiva de uma educação integral, visando o desenvolvimento harmonioso da saúde física, social e mental”, ressaltou Marcos Antonio.

Os alunos irão competir nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, jogos de damas, judô, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

A escola campeã da última edição dos Jeres foi a “Professor Licurgo de Oliveira Bastos”, que este ano será representada por 90 alunos que irão disputar provas de futsal, atletismo, handebol, ginástica artística, tênis de mesa e xadrez.

De acordo com a diretora da unidade, Claudeci de Paula de Almeida, os alunos têm se dedicado aos treinos. “Este mês já fomos campeões dos Jogos Metropolitanos e vamos nos esforçar para conquistar os Jeres novamente”, disse.

Confira o cronograma:

Atletismo – dia 11 de novembro das 7h às 17h – Centro Olímpico Vila Nasser

Basquetebol – 20 a 23/11, matutino e vespertino – CEMTE Funesp

Futsal – 13 a 30/11 das 13h às 17h – EM José Dorileo de Pina, EM Nelson de Souza Pinhheiro, EM Vanderlei Rosa de Oliveira, EM Oliva Enciso.

Ginástica Artística – dia 29 de Novembro às 18h – Rádio Clube Campo

Ginastica Rítmica – dia 29 de Novembro às 18h – Rádio Clube Campo

Handebol – De 20 a 27 de Novembro – matutino e vespertino – EM Eduardo Olímpio Machado

Jogos de Damas – 14 de Novembro das 13 às 17h – Clube Estoril

Judô – Dia 18 de Novembro das 8 ás 13h – Rádio Clube Campo

Tênis de Mesa – Dia 25 de Novembro das 8 às 17h – ETI Ana Lúcia de Oliveira Batista

Voleibol – De 20 a 27 de Novembro das 7 às 13h – EM José de Souza e EM Carlos Vilhalva Cristaldo

Xadrez – 14 de Novembro das 13 às 17h – Clube Estoril.