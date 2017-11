Mais de 3 mil pessoas se inscreveram para cursos técnicos do IFMS

Neste ano, o curso mais concorrido é o técnico em Informática oferecido em Campo Grande. São 871 inscritos para as 40 vagas ofertadas, o que corresponde a 21 candidatos por vaga. Em seguida aparece o curso de Mecânica, também da Capital, com concorrência de 10 por vaga.

Os candidatos têm até este sábado, 11, para solicitar retificação de dados da inscrição, comprovar o pagamento da taxa ou apresentar laudo médico para atendimento diferenciado no dia da prova. O procedimento deve ser feito pela Página do Candidato da Central de Seleção. Após fazer o login no sistema, basta clicar em "Minhas Inscrições", acessar o ícone "Recurso", preencher o formulário de correção e enviar.

A relação final dos inscritos deverá ser publicada no próximo dia 14, juntamente com os locais de realização da prova.

Documento de identificação – Candidatos que não têm RG ou outro documento identidade oficial com foto aceito pelo IFMS poderão solicitar à instituição uma carteira de identificação para a realização da prova.

Para solicitar o documento, o interessado deverá comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu nos dias 13, 14, 16 ou 17 de novembro, e apresentar a certidão de nascimento e uma foto 3x4 recente.

Os endereços dos campi do IFMS e o horário de atendimento da Cerel de cada unidade estão descritos no anexo IV do edital de abertura do Exame de Seleção 2018.

Prova – Será aplicada no domingo, 19, com abertura dos portões às 7 horas e fechamento às 8 horas. A prova se inicia às 8h15 (horário de Mato Grosso do Sul) e terá quatro horas de duração.

Será composta de 50 questões, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais, conforme conteúdo programático. Cada questão vale dois pontos, totalizando 100 pontos.

Durante a prova, o candidato poderá portar apenas o documento de identificação, lápis ou lapiseira, borracha, caneta esferográfica de tinta azul ou preta com tubo de material transparente, água em garrafa transparente e sem rótulo e pequenos lanches.

Após duas horas do início da prova, os candidatos poderão sair com o caderno de provas.

A previsão é que o resultado final do Exame de Seleção 2018 e primeira chamada sejam publicados no dia 12 de dezembro. As matrículas deverão ser feitas de 10 a 15 de janeiro.

Exame de Seleção – O IFMS oferta 1.390 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio nas áreas de Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

A oferta é distribuída nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Neste tipo de curso, o estudante faz o ensino médio e as disciplinas do curso técnico ao mesmo tempo. Depois de formado, pode ingressar em uma universidade ou no mercado de trabalho.