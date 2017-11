Mais de 30 aprovados em concurso público de 2013 são convocados

Mais de 30 candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos PMCG/ 2013 foram convocados pela Prefeitura de Campo Grande. A convocação foi publicada na edição desta segunda-feira (27) no Diário Oficial de Campo Grande.

Foram convocados 11 assistentes administrativos II; 4 técnicos de enfermagem; 1 motorista; 1 analista de sistema; 1 assistente social; 3 nutricionistas; 5 psicólogos; 5 técnicos previdenciários; 2 odontólogos e 3 enfermeiros.

Os convocados precisarão comparecer, no prazo de 5 dias úteis, a contar da data de publicação do edital (no caso nesta segunda-feira – 27), para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

O ato da posse será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos para provimento do cargo, inclusive a aptidão física e mental e declaração que não incorre em acumulação ilícita de cargos conforme dispositivos constitucionais.

Será considerado desistente do concurso público, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: a) não se apresentar no prazo estabelecido na legislação vigente; b) não comprovar os requisitos exigidos para investidura no cargo; c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para investidura no cargo; d) não se apresentar para tomar posse no prazo estabelecido.