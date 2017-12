Mais de 300 vagas são ofertadas para pessoas com deficiência nesta sexta

Intitulado “Dia D” para as pessoas com deficiência, o evento que tem o objetivo de encurtar o caminho para que essas pessoas consiga uma vaga no mercado formal

Uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande com Ministério do Trabalho e Emprego está ofertando nesta sexta-feira (1º) 330 vagas de trabalho para pessoas com deficiência.

Intitulado “Dia D” para as pessoas com deficiência, o evento que tem o objetivo de encurtar o caminho para que essas pessoas consiga uma vaga no mercado formal, conta com a presença de 55 empresas dos mais diversos setores.

Os empregadores estarão durante todo o dia realizando atendimentos, sendo 18 empresas das 8h às 11h, 17 empresas das 11h às 14h e outras 18 empresas das 14h às 17h. Nesse período, elas estarão realizando processos seletivos num mesmo espaço, ampliando as chances dos trabalhadores PcD de alcançar a inserção profissional.

Cadeirante e presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, João Farias Alves, contou que um projeto como este é esperado há anos. “Estamos muito felizes pelo Dia D da Pessoas com Deficiência. Nós já esperávamos isso há mais de 20 anos. Agora está acontecendo esta parceria entre a Funsat e o MPT e isso é muito importante para nós. Ver 300 vagas para as pessoas com deficiência nos deixa muito feliz, pois batalhamos por isso há muito tempo. Campo Grande está atuando verdadeiramente para dar os direitos das pessoas com deficiência”, disse.

Para o prefeito Marquinhos Trad este o início de uma correção de injustiças sociais pelas quais passam as pessoas com deficiência passam. “Prefeitura, MPT e a OAB trabalhando juntos para oportunizar que as pessoas com deficiência sejam incluídas no mercado de trabalho. Pessoas com deficiência são mais eficientes que muitos que não tem deficiência alguma. Hoje estamos com 330 empregos diretos, com mais de 400 na informalidade. Número baixo para uma cidade que precisa devolver o crédito e o resgate de uma dívida com as pessoas com deficiência”, afirmou.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco afirmou que esta é mais uma conquista para a população. “Mais uma conquista em prol daqueles que precisam. Agradeço as empresas e que esse tipo de ação faça com que os empresários possam ofertar cada vez mais vagas às pessoas com deficiência”, disse.

Beatriz Silva Odorico, que é cadeirante, saiu encaminhada para uma oportunidade. “Fui encaminhada para a vaga de recepcionista. Precisamos de mais eventos voltados para os deficientes e os empresários precisam abrir as portas pra nós é tudo que precisamos”, frisou.

Para participar, os trabalhadores precisam estar munidos de documentos pessoais, carteira de trabalho e laudo médico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-4635 ou (67) 99943-9546.

Serviço – O Dia D de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Beneficiários reabilitados do INSS, será nesta sexta-feira (01.12), das 7h às 17h, na sede Fundação Social do Trabalho – Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.