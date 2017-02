Mais de 3,5 toneladas de maconha são apreendidas em Campo Grande

Depois de tentativa de fuga, duas caminhonetes carregadas com mais de 3,5 toneladas de maconha foram apreendidas na madrugada desta sexta-feira (10) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 163 EM Campo Grande.

Segundo informações da PRF, policiais tentaram interceptar três veículos que estavam em alta velocidade no trevo da rodovia MS 040. A polícia deu ordem de parada aos dois veículos, um Toyota/SW4, cor preta, placas aparentes de Campo Grande/MS e a uma Toyota/Hilux, cor preta, placas aparentes de Paraopeba/MG, mas ambos empreenderam fuga em sentidos opostos para dificultar a abordagem.

O condutor da Toyota/SW4 jogou o veículo no matagal às margens da rodovia e empreendeu fuga à pé e no veículo foram encontrados tabletes de maconha que ocupavam todos os espaços.Na BR 262 uma equipe da PRF abordou o segundo veículo que também estava carregado com maconha, em uma entrada de fazenda próximo ao Km 474.

As camionetes eram roubados e estavam com sinais de adulterações e utilizavam-se de placas frias. Os motoristas não foram localizados após fugirem à pé. Buscas estão sendo feitas na região. Toda a droga e os veículos foram encaminhados para a DENAR.