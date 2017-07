Mais de 490 candidatos aprovados em concursos de 2013 e 2016 são convocados

Quase 500 candidatos aprovados em concursos da Prefeitura de Campo Grande de 2013 e 2016 serão convocados. O edital de convocação dos candidatos classificados foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), desta terça-feira (4).

Os candidatos deverão comparecer, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data da publicação do edital 21/2017, na Gerência de Seleção de Recursos Humanos – GSRH, no Paço Municipal – Avenida Afonso Pena, 3297.

De acordo com o edital, foram convocados candidatos aprovados no concurso de 2013, para ocuparem as vagas de Assistente Administrativo II (49), Auxiliar de Serviços Diversos (192), Técnico Agrícola (01), Monitor de Alunos – Feminino (20), Monitor de Alunos – Masculino (02), Motorista (07), Técnico de Enfermagem (30), Analista de Sistemas (01), Assistente Social (65), Farmacêutico (06) e Assistente Social (01).

Já os aprovados no concurso de 2016 foram convocados para ocuparem as seguintes vagas: Auxiliar de Apoio Escolar (16), Enfermeiro (15), Programador de Sistemas (01), Psicólogo (86), Fonoaudiólogo (01), Médico Plantonista – Alergia e Imunologia Pediátrica (01), Médico Plantonista – Neurologista (Eletroneuromiografia) (01), Médico Plantonista – Radiologista (01) e Terapeuta Ocupacional (03).