Mais de 5 mil trabalhadores participaram de ação da Funtrab

Mais de cinco mil trabalhadores participaram do mutirão realizado pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) no feriado da Proclamação da República (15). A ação ocorreu nos 31 municípios onde a Fundação mantém as Casas do Trabalhador.

O fluxo maior de trabalhadores ocorreu em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Entre os atendimentos estavam emissão de Carteira de Trabalho (em 22 municípios que dispõem do serviço), habilitação ao seguro-desemprego, microcrédito, cadastro do trabalhador e encaminhamento às vagas no mercado de trabalho.

O diretor-presidente da Fundação, Wilton Acosta, afirmou que “a Funtrab não medirá esforços para dar o melhor atendimento ao trabalhador. A ação havia sido programada antes do incêndio ocorrido em Campo Grande e sua realização veio minimizar a demanda reprimida com a suspensão do atendimento”.

Como não há previsão de normalização dos serviços, possivelmente será necessária a realização de outra ação, uma vez que a média diária de atendimento chega a 600 trabalhadores o que deve estar sobrecarregando outros órgãos similares à Funtrab na Capital.