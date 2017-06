Para compor o quadro de servidores, a Prefeitura de Campo Grande convocou 54 médicos inscritos no Cadastro Temporário. O edital de convocação nº 14/2017 foi publicado na edição desta terça-feira (06) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

De março até agora, 233 profissionais foram convocados.Conforme a publicação, são 30 médicos plantonistas: clínico geral, um (1) médico plantonista clínico geral – Saúde Mental; 16 médicos atendimento ambulatorial – clínico geral; sete (7) médicos para atender no programa Saúde da Família – PSF.

Os candidatos devem se apresentar entre os dias 6, 7, 9 e 12 de junho, de 8 as 10h30 e de 13 as 17 horas na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação desta Secretaria Municipal de Saúde, situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais, acordo com o cronograma descrito na publicação, que poderá ser conferida no endereço eletrônico www.capital.ms.gov.br/diogrande.