Mais de 50 municípios já receberam cobertores

O Governo do Estado já entregou cobertores a 54 municípios sul-mato-grossenses e a previsão é que até o dia 10 todos os 79 sejam contemplados. A estratégia da administração estadual é antecipar a distribuição dos donativos para atender às famílias carentes antes da chegada oficial do inverno, que começa em 21 de junho, mas já deu uma mostra na última semana de que deverá ser rigoroso.

A entrega dos cobertores está sendo feita às prefeituras, que vão dividir entre a população carente dos seus municípios. Neste ano, a arrecadação foi de 100 mil peças – sendo 90 mil cobertores e 10 mil agasalhos.

A densidade populacional, características de população indígena e maior número de famílias em situação de vulnerabilidade são alguns dos critérios considerados como prioridade nos municípios.

O trabalho de entrega é feito em parceria pelas Secretarias de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e de Administração (SAD). Esta última foi que deu início à campanha ‘Aqueça uma Vida’ em 2015, motivando os servidores estaduais a promover a solidariedade.

A iniciativa foi tão bem aceita que, no ano seguinte, se estendeu às escolas estaduais e, em 2017, envolveu toda a sociedade. Neste ano, a participação da população e de entidades parceiras, como a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e Águas de Guariroba, permitiu alcançar todos os municípios do Estado.

Na quarta-feira (31), durante a solenidade de início da entrega dos cobertores e agasalhos, o governador Reinaldo Azambuja fez agradecimento especial a todos os que participaram da campanha. “É um gesto de solidariedade que representa muito para quem não tem como se esquentar em dias de frio”, afirmou.

“Estamos muito felizes, porque a gente vê que essa campanha só cresce com os anos. E quero dar os parabéns a todos e agradecer o empenho dos parceiros, dos servidores, de todas as pessoas envolvidas”, declarou a primeira-dama Fátima Azambuja, em evento realizado durante a campanha. Na ocasião, somente com o chá organizado pela primeira-dama foram arrecadadas duas mil peças.

Titular da SAD, o secretário Carlos Alberto de Assis também comemorou o alcance da iniciativa. Ele apontou também que entregas vêm sendo feitas pelo Governo do Estado mesmo em momentos de crise. “Elas vão de cobertores a pontes, passando por hospitais e melhorias na infraestrutura”, completou.