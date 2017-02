Mais de 7 mil processos são arquivados na Comarca de Bela Vista em dois anos

De janeiro de 2015 até setembro de 2016, a 1ª Vara e a Vara do Juizado Especial da comarca de Bela Vista arquivaram 7.189 processos. A Corte estadual foi apontada como a segunda mais produtiva entre os Tribunais de Pequeno Porte pelo Relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) “Justiça em Números”.

O juiz da comarca, Vinicius Pedrosa Santos, explica que diversos fatores contribuíram para que Bela Vista despontasse como modelo de gestão nos processos judiciais. “O juiz tem que saber de Direito, para aplicá-lo, além de ter critérios de administração para gerir a comarca e a vara a qual está à frente”.

Em agosto de 2014, existiam mais de 8 mil processos em andamento e com uma distribuição de quase 2 mil, anualmente. “Fizemos um trabalho de gestão. Com o apoio da administração do Tribunal de Justiça, da CPE (Central de Processamento Eletrônico), além da realização de muitas audiências de conciliação e mediação e contando com o empenho de todos que trabalham no Fórum, pudemos chegar a resultados expressivos”.

O juiz diz que “com o seu trabalho, da assessoria, de todos os analistas, bem como estagiários e demais servidores do cartório da 1ª Vara, Juizados Cível e Criminal e Secretaria da Direção do Foro da comarca, vem ocorrendo um verdadeiro trabalho de equipe, em um ritmo incansável, com resultados reconhecidos pelos advogados e jurisdicionados desta comarca”.